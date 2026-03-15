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Cinema

I 50 anni di Allegro non troppo e il cinema unico di Bruno Bozzetto

Gianmaria Tammaro
©Webphoto

Un film pionieristico, capace di mischiare animazione e live action, che inizialmente fu ignorato dall'industria italiana per poi essere acquisito e distribuito dopo il successo all'estero. Per ricordarci che quello dell'animazione è un linguaggio da non sottovalutare

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