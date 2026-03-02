Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Il calendario lunare di marzo 2026

Scienze
©IPA/Fotogramma

Il mese in corso sarà caratterizzato da un calendario lunare ricco di appuntamenti, con la Luna piena del 3 marzo che coinciderà con un’eclissi lunare totale. L’evento, dovuto all’allineamento tra Sole, Terra e Luna, vedrà il satellite assumere una colorazione rosso-arancio per circa 58 minuti

ascolta articolo

Il mese di marzo 2026 offre agli appassionati di astronomia e agli osservatori del cielo un calendario lunare ricco di fasi principali e un atteso e raro evento celeste: una luna piena che coincide con un’eclisse totale. Ecco tutto quello che c'è da sapere e le date del calendario lunare da ricordare.

In arrivo la Luna di Sangue

 

La Luna piena cadrà il 3 marzo e coinciderà con un’eclissi lunare totale. In questa occasione la Terra si allineerà tra il Sole e la Luna, proiettando la propria ombra sul satellite naturale, dando vita a una spettacolare “Luna di Sangue”. Durante la fase di totalità, la Luna  (conosciuta come Luna del Verme) assumerà una caratteristica colorazione rosso-arancio, un effetto dovuto alla rifrazione della luce solare attraverso l’atmosfera terrestre.
La totalità durerà circa 58 minuti e rappresenta un evento relativamente raro: dopo l’eclissi del 3 marzo, per assistere a una nuova eclissi lunare totale sarà necessario attendere la notte di Capodanno tra il 2028 e il 2029.

 

Le altre fasi lunari 

 

Oltre alla Luna piena, il calendario lunare di marzo è scandito dalle altre fasi principali, che accompagnano il ciclo di illuminazione del satellite nel corso del mese. L’ultimo quarto è previsto per mercoledì 11 marzo intorno alle 09:38 UTC, la Luna nuova cadrà giovedì 19 marzo alle 01:23 UTC, mentre il primo quarto si verificherà mercoledì 25 marzo alle 19:17 UTC.

 

Le fasi principali della Luna: date e orari

 

Nel calendario lunare di marzo 2026 le principali fasi lunari cadono nei seguenti giorni:
• Luna piena martedì 3 marzo alle 11:38 UTC, la fase più luminosa del mese;
• Ultimo quarto mercoledì 11 marzo intorno alle 09:38 UTC;
• Luna nuova giovedì 19 marzo alle 01:23 UTC;
• Primo quarto mercoledì 25 marzo alle 19:17 UTC.

Leggi anche

Eclissi solare anulare, cos'è e dove vedere l'Anello di Fuoco
FOTOGALLERY

©Ansa

1/10
Scienze

Lo spettacolo della Superluna del 4 dicembre: le immagini dal mondo

Si è trattato dell’ultima SuperLuna dell’anno, dal momento che si trovava a una distanza di appena 363.400 km dalla Terra. Durante questo evento, la Luna è apparsa circa 7% più grande e 16% più brillante di una Luna Piena media. Ciò accade perché la Luna raggiunge la fase piena vicino al perigeo, il punto più vicino alla Terra nella sua orbita

Vai alla Fotogallery

Scienze: Ultime notizie

Eclissi lunare, quando e dove vedere la Luna di Sangue del 3 marzo

Scienze

L’eclissi lunare totale, che darà origine alla cosiddetta Luna di Sangue, sarà visibile in...

Il calendario lunare di marzo 2026

Scienze

Il mese in corso sarà caratterizzato da un calendario lunare ricco di appuntamenti, con la Luna...

Gli eventi astronomici da ammirare nel cielo di marzo

Scienze

Il mese appena iniziato sarà caratterizzato da pochi ma rilevanti eventi astronomici, a partire...

Allineamento di sei Pianeti del Sistema Solare: cos'è e dove vederlo

Scienze

Domani, 28 febbraio, subito dopo il tramonto Saturno, Mercurio, Nettuno, Venere, Urano e...

Anche gli scimpanzé bevono alcol: lo dice uno studio

Scienze

Gli autori l'anno scorso avevano documentato che i frutti consumati in natura dagli scimpanzé...

Scienze: I più letti