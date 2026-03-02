Il calendario lunare di marzo 2026

Il mese in corso sarà caratterizzato da un calendario lunare ricco di appuntamenti, con la Luna piena del 3 marzo che coinciderà con un’eclissi lunare totale. L’evento, dovuto all’allineamento tra Sole, Terra e Luna, vedrà il satellite assumere una colorazione rosso-arancio per circa 58 minuti

Il mese di marzo 2026 offre agli appassionati di astronomia e agli osservatori del cielo un calendario lunare ricco di fasi principali e un atteso e raro evento celeste: una luna piena che coincide con un’eclisse totale. Ecco tutto quello che c'è da sapere e le date del calendario lunare da ricordare.

In arrivo la Luna di Sangue



La Luna piena cadrà il 3 marzo e coinciderà con un’eclissi lunare totale. In questa occasione la Terra si allineerà tra il Sole e la Luna, proiettando la propria ombra sul satellite naturale, dando vita a una spettacolare “Luna di Sangue”. Durante la fase di totalità, la Luna (conosciuta come Luna del Verme) assumerà una caratteristica colorazione rosso-arancio, un effetto dovuto alla rifrazione della luce solare attraverso l’atmosfera terrestre.

La totalità durerà circa 58 minuti e rappresenta un evento relativamente raro: dopo l’eclissi del 3 marzo, per assistere a una nuova eclissi lunare totale sarà necessario attendere la notte di Capodanno tra il 2028 e il 2029.



Le altre fasi lunari



Oltre alla Luna piena, il calendario lunare di marzo è scandito dalle altre fasi principali, che accompagnano il ciclo di illuminazione del satellite nel corso del mese. L’ultimo quarto è previsto per mercoledì 11 marzo intorno alle 09:38 UTC, la Luna nuova cadrà giovedì 19 marzo alle 01:23 UTC, mentre il primo quarto si verificherà mercoledì 25 marzo alle 19:17 UTC.



Le fasi principali della Luna: date e orari



Nel calendario lunare di marzo 2026 le principali fasi lunari cadono nei seguenti giorni:

• Luna piena martedì 3 marzo alle 11:38 UTC, la fase più luminosa del mese;

• Ultimo quarto mercoledì 11 marzo intorno alle 09:38 UTC;

• Luna nuova giovedì 19 marzo alle 01:23 UTC;

• Primo quarto mercoledì 25 marzo alle 19:17 UTC.