Cos'è l'eclissi solare anulare

Questo fenomeno, noto come eclissi solare anulare, si manifesta nel momento in cui la Luna si interpone esattamente tra il Sole e la Terra, occultando la maggior parte della nostra stella e lasciandone visibile solo il bordo esterno. Si tratta di un evento dalla durata piuttosto breve. La sagoma lunare, infatti, scivolerà via dal disco solare in appena un minuto e 52 secondi. La magia di queste apparizioni celesti è frutto di una precisa geometria cosmica. Nonostante la Luna sia circa 400 volte più piccola del Sole, quest'ultimo si trova mediamente a una distanza dalla Terra 400 volte superiore rispetto a quella del nostro satellite. Questo rapporto fa sì che i due corpi appaiano della stessa dimensione nel cielo, permettendo alla Luna di bloccare la luce solare durante la fase di Luna nuova. Alcune eclissi si verificano quando la Luna è più lontana dalla Terra nella sua orbita ellittica e il Sole non viene coperto totalmente, dando vita appunto all'anello luminoso.