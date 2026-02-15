Domani la prima eclissi dell'anno. L'Antartide si prepara all'"Anello di Fuoco". Il raro spettacolo astronomico raggiungerà il picco alle 13:12, durando poco meno di due minuti. Il fenomeno sarà visibile parzialmente anche in Sud America e Africa sudorientale, mentre per la prossima eclissi totale si dovrà attendere il 12 agosto
Cresce l'attesa per la prima eclissi di Sole dell'anno prevista per domani 17 febbraio. Alle ore 13:12 italiane, il cielo sopra la fascia dell'Antartide sarà teatro di un fenomeno astronomico che trasformerà il Sole in un "anello di fuoco".
Cos'è l'eclissi solare anulare
Questo fenomeno, noto come eclissi solare anulare, si manifesta nel momento in cui la Luna si interpone esattamente tra il Sole e la Terra, occultando la maggior parte della nostra stella e lasciandone visibile solo il bordo esterno. Si tratta di un evento dalla durata piuttosto breve. La sagoma lunare, infatti, scivolerà via dal disco solare in appena un minuto e 52 secondi. La magia di queste apparizioni celesti è frutto di una precisa geometria cosmica. Nonostante la Luna sia circa 400 volte più piccola del Sole, quest'ultimo si trova mediamente a una distanza dalla Terra 400 volte superiore rispetto a quella del nostro satellite. Questo rapporto fa sì che i due corpi appaiano della stessa dimensione nel cielo, permettendo alla Luna di bloccare la luce solare durante la fase di Luna nuova. Alcune eclissi si verificano quando la Luna è più lontana dalla Terra nella sua orbita ellittica e il Sole non viene coperto totalmente, dando vita appunto all'anello luminoso.
Dove vederla
Il privilegio di osservare l'anello di fuoco nella sua interezza spetterà esclusivamente a chi si trova in Antartide. In altre zone del globo, come l'estremo sud dell'America Latina, l'Africa sud-orientale e diverse aree degli oceani Pacifico, Atlantico e Indiano, lo spettacolo sarà visibile solo parzialmente, con il Sole che apparirà come se fosse stato "morsicato" dall'ombra lunare. Per chi invece desidera ammirare un'eclissi totale, con l'oscuramento completo della stella, l'appuntamento è fissato per il prossimo 12 agosto.