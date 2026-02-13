La rara specie mesopelagica del Mediterraneo è stata rinvenuta sulla spiaggia. Ora sarà studiata dalla Stazione Zoologica e musealizzato al MuMa ascolta articolo

La spiaggia del Circolo del Tennis e della Vela di Milazzo si è trasformata in un insolito laboratorio a cielo aperto. Il mare ha restituito un esemplare di Pesce Liocorno (Lophotus lacepede), un abitante delle profondità marine che raramente entra in contatto con gli esseri umani. Nonostante i tentativi di salvataggio da parte degli esperti, l'animale non è sopravvissuto, lasciando però alla scienza un'opportunità di studio inestimabile.

MuMa (Museo del Mare di Milazzo)

Le analisi scientifiche Il ritrovamento ha attivato una rete di esperti coordinata da Carmelo Isgrò, direttore e fondatore del MuMa - Museo del Mare di Milazzo, e i ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn. L'iter scientifico prevede due fasi fondamentali: analizzare le condizioni che hanno portato un dei pesci pù enigmatici del bacino mediterraneo fino alla battigia; musealizzare l'animale al MuMa, all'interno del Castello di Milazzo, e al Museo della fauna dell'Università di Messina, diventando testimonianza concreta della biodiversità abissale.

