Pesce scorpione in Salento, le specie aliene nei mari italiani

Introduzione

Un nuovo avvistamento di pesce scorpione (Pterois miles) è stato registrato nelle acque pugliesi, al largo di Torre Pali, frazione di Salve, nel Salento. Si tratta di una specie esotica velenosa, ma non mortale, che ha già colonizzato altre aree del Mediterraneo. Il Comune di Salve ha diffuso un avviso invitando alla prudenza: il pesce si mimetizza tra gli scogli e predilige i fondali rocciosi. Il consiglio è chiaro: non toccarlo mai, neppure se sembra inerte. L’arrivo del pesce scorpione si inserisce nel fenomeno, ormai noto, della presenza di specie aliene nei mari italiani. Si tratta di organismi provenienti da altri ecosistemi, introdotti attraverso i cosiddetti “corridoi naturali” come lo Stretto di Gibilterra o artificiali come il Canale di Suez. Alcuni, come le alghe tropicali, non rappresentano un pericolo immediato, ma altri – pesci o meduse – possono risultare dannosi per l’ambiente e potenzialmente pericolosi per l’uomo. Ecco quali sono le principali specie aliene che popolano i mari italiani.