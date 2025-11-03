Spiagge italiane a rischio, entro il 2050 il 20% potrebbe sparire

Introduzione

I lidi del nostro Paese sono in pericolo: entro 25 anni il 20% potrebbe sparire. E tra 75 anni potrebbero scomparire quattro spiagge su 10, come certifica il Rapporto della Società geografica italiana “Paesaggi sommersi”. Innalzamento dei mari, rischi di inondazioni, erosione, pressione demografica e urbanistica sono i fattori che incideranno di più. La possibile scomparsa di molte spiagge italiane avrà anche ripercussioni di tipo economico: una perdita attesa di circa 30 miliardi di euro per il 2050 e di 80 miliardi per il 2100. Ma quali sono le zone a rischio? E quali le possibili soluzioni?