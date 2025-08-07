Spiagge, quali sono i lidi più costosi d'Italia? LA CLASSIFICA

I prezzi di lettini e ombrelloni in media risultano abbastanza in linea con lo scorso anno, e, se sono saliti, l’aumento si attesta sul 5%. I costi sono però molto alti in alcuni contesti: è il caso del Twiga in Versilia, dell'Hotel Excelsior del Lido di Venezia e dell’Augustus Hotel a Forte dei Marmi. Si può spendere fino a 1.500 euro al giorno