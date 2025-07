Spiaggia e accesso al mare, i diritti dei bagnanti: il vademecum

Unc consiglia comunque di informarsi sempre su eventuali divieti imposti dalla Capitaneria di Porto o dal Comune in cui si stanno trascorrendo i momenti liberi. Non esiste ad esempio una normativa nazionale che regolamenti le partite in spiaggia con gli amici, ma a seconda della località in cui ci si trova potrebbe esserci infatti un divieto specifico. Di sicuro è però vietato tenere in piedi le installazioni di campi sportivi (come quelle da beach volley), per lo stesso motivo per cui non si può lasciare l’ombrellone in spiaggia per tutta la notte. A questa regola si può derogare in caso di autorizzazione del Comune di competenza: per questo molti stabilimenti hanno montate reti o campetti fissi.