In graduatoria entrano studenti con sufficienze dirette, sufficienze reintegrate e crediti da recuperare. Di fatto la classifica è divisa in 9 sezioni: nella prima sono inseriti i candidati che hanno preso almeno 18 in tutte e tre le materie. Nella seconda coloro che hanno avuto due promozioni al secondo appello e una nel primo, che possono in via straordinaria chiedere di ripescare. Nella terza ci sono gli studenti che hanno passato un esame e ne avevano rifiutati due al primo appello; nella quarta coloro che ne avevano rifiutati tre. Chi si trova dalla seconda alla quarta sezione, per poter accedere alla graduatoria nazionale, ha potuto ripristinare entro il 27 dicembre il voto in un primo momento rifiutato.

