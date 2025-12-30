Medicina, le 10 scoperte più importanti dell'anno 2025

Infine, la politica sanitaria globale ha compiuto un passo storico con l’approvazione del primo Accordo Pandemico mondiale dell’Organizzazione mondiale della sanità. Il testo parte da un presupposto ormai evidente: le emergenze sanitarie non conoscono confini e possono essere affrontate solo attraverso una risposta condivisa e collettiva. Una “storica decisione” quella della 78esima Assemblea mondiale della sanità a Ginevra, ha ossegato l’Oms in una nota. Decisione che arriva dopo “oltre tre anni di intensi negoziati avviati dai governi in risposta agli impatti devastanti della pandemia di Covid”. Obiettivo: rendere “il mondo più sicuro e più equo in risposta a future pandemie”, ha spiegato l’agenzia Onu. “L’accordo è una vittoria per la salute pubblica, la scienza e l’azione multilaterale. Garantirà che, collettivamente, possiamo proteggere meglio il mondo dalle future minacce pandemiche. È anche un riconoscimento da parte della comunità internazionale che i nostri cittadini, società ed economie non devono essere lasciati vulnerabili a subire di nuovo perdite come quelle sopportate durante il Covid”, ha commentato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms.

oms - ©IPA/Fotogramma