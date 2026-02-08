Introduzione

La Società Italiana di medicina dei viaggi e delle migrazioni (Simvim) spinge per inserire la vaccinazione contro il virus della Chikungunya tra le regole da osservare prima di partire verso le mete dove è in corso un’epidemia o comunque che sono a rischio: Cuba, il Brasile e altri Stati dell’America Latina, ma anche molte zone dell’Asia, tra cui l’India e alcune aree della Cina. Ecco che cos’è il virus e cosa consigliano gli esperti.