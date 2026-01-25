Dal 1999 in poi, all'incirca ogni anno, spiega l’epidemiologo Gianni Rezza, "si sono avuti focolai epidemici relativamente piccoli in India e Bangladesh". Nel 2018 nello stato indiano del Kerala ci furono 23 casi con 21 decessi: "È un virus aggressivo e probabilmente in quelle aree i casi più lievi non vengono identificati". Molti casi sono stati ricondotti al consumo di frutta o prodotti a base di frutta (come il succo di palma da dattero crudo), che erano stati contaminati da urina o saliva di pipistrelli della frutta infetti.