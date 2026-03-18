Introduzione

Una dieta ricca di verdure, pesce, legumi e cereali integrali potrebbe contribuire a rallentare l’invecchiamento del cervello. È quanto suggerisce uno studio pubblicato sulla rivista Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry e condotto presso la Zhejiang University School of Medicine di Hangzhou, in Cina. La ricerca ha analizzato gli effetti della dieta Mind, che combina i principi della dieta mediterranea e quelli di una dieta pensata per contrastare la pressione alta. I risultati indicano che una maggiore aderenza a questo regime alimentare sarebbe associata a un declino cerebrale più lento.