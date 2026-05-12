Il dicastero ha stabilito anche che i casi in quarantena hanno la possibilità di “uscire per preservare la salute mentale e il benessere indossando una mascherina medica/chirurgica resistente ai liquidi ed evitando gli assembramenti". Ma è opportuno il “monitoraggio quotidiano dei sintomi da parte dell'autorità sanitaria pubblica nel luogo di residenza permanente per il follow-up della salute fisica e mentale, fino a 42 giorni (sei settimane) dall'ultima esposizione”. In caso di comparsa di sintomi, è necessario “mantenere l'isolamento”, con “notifica da parte delle autorità sanitarie pubbliche locali, valutazione medica e prelievo di campioni ed esecuzione di test”.