Ebola, 5 livelli di rischio e centri sanitari: il piano del governo

La variante dell’Ebola che ha dato via all’epidemia in corso è il Bundibugyo, meno contagioso di altri virus e con uno scarso rischio di diffusione, ma senza vaccini mirati né test rapidi per la diagnosi su larga scala o terapie ad hoc che possono aiutare a bloccarlo. Finora sono sei le specie conosciute di virus collegate all'Ebola. Tre di queste causano grandi epidemie: i ceppi Zaire, Sudan e lo stesso Bundibugyo, che in precedenza aveva causato due epidemie. Essendo più raro di altri, non tutti i test diagnostici sono in grado di rilevarlo, e "questo è uno dei motivi per cui l'epidemia si è diffusa inosservata" nei Paesi africani colpiti, spiega Michele Barry, direttrice del Centro dell'Università di Stanford per l'innovazione nella salute globale. Che però precisa come, considerando le caratteristiche di questo virus, "è molto improbabile una trasmissione su larga scala".