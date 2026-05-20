Ebola, Iss: cos’è il virus Bundibugyo, come si trasmette e cosa sapere

Per i Paesi non colpiti, l’Oms raccomanda di non chiudere i confini e di non introdurre restrizioni a viaggi e commercio. Misure di questo tipo, precisa l’organizzazione, vengono spesso adottate per paura e non hanno fondamento scientifico. Secondo l’Oms, inoltre, possono spingere persone e merci verso valichi informali e non controllati, aumentando le probabilità di diffusione della malattia. Possono anche danneggiare le economie locali e rendere più difficili le operazioni di risposta, sia sul piano della sicurezza sia su quello logistico.