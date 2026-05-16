Fondazione Veronesi, intervistando l'esperto Giacinto Miggiano, ha sottolineato come le uova di gallina, quelle più comunemente consumate, risultino "altamente nutrienti", dal momento che forniscono proteine complete in grande quantità, e di alta qualità. Quindi, di conseguenza, "tutti gli amminoacidi essenziali che l’organismo non è in grado di produrre naturalmente e apportano quantità significative di vitamine e minerali, compresa la vitamina A, la riboflavina, l’acido folico, la vitamina B6 e B12, la colina, il ferro, il calcio, il fosforo e il potassio".