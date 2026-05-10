Hantavirus, focolaio su nave rilancia corsa al vaccino: cosa sappiamo

Campitiello ha spiegato anche che "il contatto avviene per via aerea, tramite goccioline respiratorie, gocce di saliva che vanno in aria e divengono particelle e possono contagiare, ma ribadisco che è molto difficile il contatto, servono ambienti ristretti e incontri ravvicinati e per questo siamo tranquilli per i 4 passeggeri: la passeggera poi deceduta è stata sul volo per pochi minuti ed i quattro erano seduti distanti da lei". "Conosciamo da tempo questo virus, avevamo poca notizia della trasmissione inter-umana perché come tutti i virus mutano - conclude Campitiello -, si tratta di un trasferimento da animale ad uomo, ben conosciuto e legato ad ambienti ristretti e circoscritti".

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