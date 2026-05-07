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Hantavirus: dopo il Covid siamo più preparati a nuove sfide sanitarie?

Luciana Grosso

Ispi

L'Oms afferma che non siamo di fronte a una nuova pandemia. Le differenze con il coronavirus sono significative, ma al di là degli aspetti strettamente medici non siamo più gli stessi del 2020 e la crisi sanitaria esplosa sei anni fa ha cambiato il mondo, tra passi avanti e passi indietro

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