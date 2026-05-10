Invece la direttrice di prevenzione delle pandemie dell'Organizzazione Mondiale della Salute, Maria van Kerkhove, ha confermato il protocollo di evacuazione per i passeggeri della Mv Hondius all'arrivo a Tenerife, e ha raccomandato di "monitorare" il loro stato "fino a 40 o 42 giorni" dopo il contatto con il virus. La direttrice ha spiegato che se qualcuno dei passeggeri “presenta sintomi, sarà evacuato su un aereo sanitario. Il resto dei passeggeri saranno rimpatriati fra domenica e lunedì con gli aerei che invierà ognuno dei Paesi" d'origine, ha ribadito Van Kerkhove. "Raccomandiamo che sia vigilato e monitorato lo stato di tutti i viaggiatori fino a 40 o 42 giorni dopo che siano potuti entrare in contatto con il virus", ha aggiunto la rappresentante dell'Oms, insistendo sul fatto che "il rischio di contagio continua a essere basso". E ha evidenziato che in Spagna "stanno realizzando un lavoro incredibile" per coordinare l'operazione internazionale.

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