La nave da crociera Mv Hondius, teatro del focolaio, sta facendo rotta verso le Canarie dove dovrebbe approdare nella notte tra oggi e domani. A Tenerife anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che si occuperà di coordinare l'evacuazione. In quarantena in Catalogna una donna entrata a contatto con una delle vittime. Al momento i casi confermati sono 6 su 8 sospetti: 3 i decessi ascolta articolo

I casi di hantavirus, il virus che ha fatto esplodere il focolaio sulla nave da crociera Mv Hondius (COS'È), finora confermati sono sei su otto sospetti. "All'8 maggio, sono stati segnalati un totale di otto casi, inclusi tre decessi (un tasso di mortalità del 38%)”, ha dichiarato l'Organizzazione Mondiale della Sanità. “Sei casi sono stati confermati in laboratorio come infezioni da hantavirus, tutti identificati come dovuti al virus Andes, noto per essere trasmissibile tra esseri umani", ha spiegato l’Oms. Per l’Istituto superiore di sanità al momento non sono arrivate segnalazioni di casi sospetti in Italia. Al contrario, una donna entrata in contatto con il virus è stata individuata in Catalogna.

In Catalogna donna entrata in contatto con virus La cittadina spagnola, residente in Catalogna, è entrata in contatto con una cittadina olandese che aveva viaggiato a bordo della nave da crociera, morta dopo aver tentato di imbarcarsi il 25 aprile su un volo della Klm diretto da Johannesburg verso i Paesi Bassi. Le autorità non erano subito riuscite ad identificare la donna spagnola a bordo dell’aereo a causa di un cambio di posto non segnalato. Sono subito state attivate le misure di monitoraggio e sorveglianza previste per i contatti a rischio e per la donna, che al momento non presenta sintomi, è stata disposta la quarantena in una struttura ospedaliera della Catalogna. Un'altra cittadina spagnola di Alicante, in contatto con la passeggera olandese sullo stesso volo Klm del 25 aprile, è stata ricoverata venerdì 8 maggio in ospedale ad Alicante "con sintomi compatibili" con il virus. Leggi anche Hantavirus, assistente di volo Klm e cittadino francese negativi

Nave verso le Canarie La Spagna ha attivato il piano sanitario di emergenza in vista dell’arrivo della nave da crociera teatro del focolaio: la Mv Hondius sta facendo rotta verso le isole spagnole e nella notte tra sabato 9 e domenica 10 maggio dovrebbe approdare a Tenerife. Qui è in arrivo anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che si occuperà di coordinare l'evacuazione dei passeggeri della nave da crociera. Tedros accompagnerà i ministri della Salute e dell'Interno spagnoli in un centro di comando a Tenerife "per garantire il coordinamento tra le amministrazioni, il controllo sanitario e l'applicazione dei protocolli di sorveglianza e risposta previsti", hanno dichiarato le fonti. su insider Hantavirus, infettivologo: “Ricostruire i contatti, subito quarantena”