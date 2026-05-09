Hantavirus, Canarie pronte ad accogliere la nave Mv Hondius

La Spagna è pronta ad accogliere la nave MV Hondius, dopo che un focolaio di hantavirus a bordo ha causato tre decessi. L'imbarcazione, con 149 persone di 23 nazionalità, arriverà domenica a Tenerife ma resterà al largo per motivi di sicurezza. Le autorità portuali hanno già predisposto aree speciali per l'evacuazione e la sanificazione. Ogni passeggero sarà poi rimpatriato nel proprio Paese con un meccanismo di protezione sanitaria.
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