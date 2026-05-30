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Lacrimogeni sui manifestanti al centro ICE in New Jersey

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La polizia ha sparato lacrimogeni sui manifestanti radunati fuori dal centro ICE di detenzione per immigrati Delaney Hall di Newark. Le proteste, che coinvolgono parlamentari, famiglie di detenuti e organizzazioni umanitarie, vanno avanti da diversi giorni. La governatrice Sherrill ha ordinato alla polizia di Stato di prendere il controllo dell'area e istituire zone di protesta designate.

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