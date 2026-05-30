Lacrimogeni sui manifestanti al centro ICE in New Jersey

La polizia ha sparato lacrimogeni sui manifestanti radunati fuori dal centro ICE di detenzione per immigrati Delaney Hall di Newark. Le proteste, che coinvolgono parlamentari, famiglie di detenuti e organizzazioni umanitarie, vanno avanti da diversi giorni. La governatrice Sherrill ha ordinato alla polizia di Stato di prendere il controllo dell'area e istituire zone di protesta designate.