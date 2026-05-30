Cape Canaveral, lancio riuscito per i satelliti LEO 7 Amazon

Un razzo Atlas V di United Launch Alliance è decollato con successo da Cape Canaveral portando in orbita 29 satelliti della missione LEO 7 di Amazon. Tutti i satelliti si sono separati e sono stati rilasciati in sequenza con successo. La spedizione fa parte del progetto di Amazon di lanciare oltre 3.000 satelliti in orbita bassa per fornire connessione a banda larga nelle aree del mondo non ancora coperte.