Bucarest annunciato che la Nato trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel Paese. Putin provoca: "Il drone potrebbe essere ucraino, dateci i resti e indagheremo". Medvedev minaccia i cittadini Ue: "I vostri leader sono in guerra con noi, siate vigili". Dal governo italiano la condanna per il drone, Lukashenko: sia il presidente francese "Macron ad assumere il ruolo guida Ue nei colloqui con la Russia", non lo si può affidare "a una donna", escludendo quindi la Meloni
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Bucarest annunciato che la Nato trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel Paese. Putin provoca: "Il drone potrebbe essere ucraino, dateci i resti e indagheremo". Medvedev minaccia i cittadini Ue: "I vostri leader sono in guerra con noi, siate vigili". Dal governo italiano la condanna per il drone. Lukashenko riferisce di aver chiesto a Macron che sia il presidente francese ad assumere il ruolo guida Ue nei colloqui con la Russia, affermando che non lo si può affidare a "una donna" ed escludendo quindi la Meloni.
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Hegseth a Europa: abbiamo bisogno di partner non di protettorati
"L'Europa occidentale dovrebbe prenderne atto" e accettare che "l'era in cui gli Stati Uniti sovvenzionavano la difesa delle nazioni ricche e' finita; abbiamo bisogno di partner, non di protettorati". Lo dice il segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth durante un discorso a Singapore. "Le alleanze non si giudicano dal numero di bandiere, ma dal numero di formazioni militari. Non abbiamo bisogno di piu' conferenze; abbiamo bisogno di maggiori capacita' di combattimento", ha dichiarato il capo del Pentagono, intervenendo al principale forum asiatico sulla sicurezza e la difesa, lo Shangri-La Dialogue. "Quando i nostri interessi coincidono, agiamo insieme con determinazione e concentrazione. Ma quando divergono, ci adattiamo pragmaticamente, senza drammi ne' esitazioni morali", ha detto ancora Hegseth. "L'Europa e la NATO devono prendere decisioni importanti e ne discuteremo ulteriormente", ha concluso.
Ucraina: 'attacchi Kiev su infrastrutture petrolio in Russia'
Secondo quanto riportato dai canali Telegram russi, nella notte l'esercito ucraino avrebbe colpito infrastrutture petrolifere in diverse zone della Russia e nei territori sotto il suo controllo. Foto e video pubblicati sui social media dai residenti locali sembrano mostrare un attacco su larga scala da parte di droni ucraini contro la citta' russa di Taganrog, nell'oblast' di Rostov. Il governatore dell'oblast di Rostov, Yuri Slusar, ha riferito su Telegram che un serbatoio di carburante, una petroliera e un edificio amministrativo nel porto di Taganrog hanno preso fuoco in seguito a un attacco di un drone ucraino. Slusar ha inoltre affermato che due persone sono rimaste ferite in citta' durante l'attacco. Svetlana Kambulova, sindaca di Taganrog, ha affermato che i droni hanno colpito le infrastrutture di carico del molo e che gli incendi sono stati rapidamente spenti.