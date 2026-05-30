Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Guerra Ucraina Russia, drone contro palazzo in Romania. Nato in allerta. LIVE

live Mondo
©Getty

Bucarest annunciato che la Nato trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel Paese. Putin provoca: "Il drone potrebbe essere ucraino, dateci i resti e indagheremo". Medvedev minaccia i cittadini Ue: "I vostri leader sono in guerra con noi, siate vigili". Dal governo italiano la condanna per il drone, Lukashenko: sia il presidente francese "Macron ad assumere il ruolo guida Ue nei colloqui con la Russia", non lo si può affidare "a una donna", escludendo quindi la Meloni

in evidenza

Bucarest annunciato che la Nato trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel Paese. Putin provoca: "Il drone potrebbe essere ucraino, dateci i resti e indagheremo". Medvedev minaccia i cittadini Ue: "I vostri leader sono in guerra con noi, siate vigili". Dal governo italiano la condanna per il drone. Lukashenko riferisce di aver chiesto a Macron che sia il presidente francese ad assumere il ruolo guida Ue nei colloqui con la Russia, affermando che non lo si può affidare a "una donna" ed escludendo quindi la Meloni.

Per approfondire:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Hegseth a Europa: abbiamo bisogno di partner non di protettorati

"L'Europa occidentale dovrebbe prenderne atto" e accettare che "l'era in cui gli Stati Uniti sovvenzionavano la difesa delle nazioni ricche e' finita; abbiamo bisogno di partner, non di protettorati". Lo dice il segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth durante un discorso a Singapore. "Le alleanze non si giudicano dal numero di bandiere, ma dal numero di formazioni militari. Non abbiamo bisogno di piu' conferenze; abbiamo bisogno di maggiori capacita' di combattimento", ha dichiarato il capo del Pentagono, intervenendo al principale forum asiatico sulla sicurezza e la difesa, lo Shangri-La Dialogue. "Quando i nostri interessi coincidono, agiamo insieme con determinazione e concentrazione. Ma quando divergono, ci adattiamo pragmaticamente, senza drammi ne' esitazioni morali", ha detto ancora Hegseth. "L'Europa e la NATO devono prendere decisioni importanti e ne discuteremo ulteriormente", ha concluso. 

Ucraina: 'attacchi Kiev su infrastrutture petrolio in Russia'

Secondo quanto riportato dai canali Telegram russi, nella notte l'esercito ucraino avrebbe colpito infrastrutture petrolifere in diverse zone della Russia e nei territori sotto il suo controllo. Foto e video pubblicati sui social media dai residenti locali sembrano mostrare un attacco su larga scala da parte di droni ucraini contro la citta' russa di Taganrog, nell'oblast' di Rostov. Il governatore dell'oblast di Rostov, Yuri Slusar, ha riferito su Telegram che un serbatoio di carburante, una petroliera e un edificio amministrativo nel porto di Taganrog hanno preso fuoco in seguito a un attacco di un drone ucraino. Slusar ha inoltre affermato che due persone sono rimaste ferite in citta' durante l'attacco. Svetlana Kambulova, sindaca di Taganrog, ha affermato che i droni hanno colpito le infrastrutture di carico del molo e che gli incendi sono stati rapidamente spenti. 

Lukashenko a Macron: “Devi mediare con Mosca. Meloni è donna, non può”

Lukashenko a Macron: “Devi mediare con Mosca. Meloni è donna, non può”

Vai al contenuto

Mondo: Ultime notizie

Drone su edificio in Romania, Putin: "Pronti a indagine obiettiva"

Mondo

Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galați, in Romania, Paese...

Media: "Da Trump nessuna decisione su accordo con l'Iran"

Mondo

Secondo il New York Times la riunione nella Situation Room che era stata annunciata dal...

Giudice Usa: illegittimo nome di Trump al Kennedy Center, va rimosso

Mondo

Un giudice federale degli Stati Uniti ha stabilito che il consiglio del Kennedy Center, una...

Lukashenko a Macron: “Devi mediare con Mosca. Meloni è donna, non può”

Mondo

Il 24 maggio c’è stata una telefonata tra il presidente bielorusso e quello francese. Il leader...

BELARUS, MINSK - DECEMBER 6, 2024: Belarus' President Alexander Lukashenko attends a meeting of the Supreme State Council of the Union State of Russia and Belarus. Vladimir Smirnov/TASS/Sipa USA

Israele avrebbe sparato contro volo civile scambiandolo per drone

Mondo

L'incidente è stato sfiorato nella notte tra il 28 e il 29 maggio. La rotta degli aerei verso Tel...

Mondo: I più letti