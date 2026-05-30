"L'Europa occidentale dovrebbe prenderne atto" e accettare che "l'era in cui gli Stati Uniti sovvenzionavano la difesa delle nazioni ricche e' finita; abbiamo bisogno di partner, non di protettorati". Lo dice il segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth durante un discorso a Singapore. "Le alleanze non si giudicano dal numero di bandiere, ma dal numero di formazioni militari. Non abbiamo bisogno di piu' conferenze; abbiamo bisogno di maggiori capacita' di combattimento", ha dichiarato il capo del Pentagono, intervenendo al principale forum asiatico sulla sicurezza e la difesa, lo Shangri-La Dialogue. "Quando i nostri interessi coincidono, agiamo insieme con determinazione e concentrazione. Ma quando divergono, ci adattiamo pragmaticamente, senza drammi ne' esitazioni morali", ha detto ancora Hegseth. "L'Europa e la NATO devono prendere decisioni importanti e ne discuteremo ulteriormente", ha concluso.