Quali sono i rischi dell’infezione da Hantavirus? Rischiamo una nuova epidemia globale? Di questo abbiamo parlato con l’infettivologo Federico Gobbi, Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive, Tropicali e Microbiologia dell'IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar