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Salute e Benessere

Hantavirus, l’infettivologo: “Serve ricostruire i contatti e subito la quarantena”

Alessandra Del Mondo

Alessandra Del Mondo

©Getty

Quali sono i rischi dell’infezione da Hantavirus? Rischiamo una nuova epidemia globale? Di questo abbiamo parlato con l’infettivologo Federico Gobbi, Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive, Tropicali e Microbiologia dell'IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar

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