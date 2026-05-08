I ministri della Salute delle province argentine e le autorità sanitarie nazionali si sono riuniti oggi per coordinare un potenziamento della sorveglianza epidemiologica dell'hantavirus. La misura segue il focolaio rilevato a bordo della nave da crociera MV Hondius, salpata dal porto di Ushuaia, in Terra del Fuoco, lo scorso 1 aprile. Sebbene non sia ancora possibile confermare l'origine certa del contagio, i test effettuati su un passeggero sbarcato in Sudafrica hanno identificato il ceppo "Andes". Si tratta di una variante del virus presente nel Cile meridionale e nelle province argentine di Chubut, Ri'o Negro e Neuque'n. Il Ministero della Salute ha reso noto che sono in corso ulteriori studi per determinare l'origine geografica esatta e la possibile correlazione con ceppi noti per la trasmissione da persona a persona. Durante l'incontro sono stati esaminati gli spostamenti di una coppia olandese le prime vittime del focolaio che tra la fine di novembre e l'imbarco aveva attraversato diverse zone di Argentina, Cile e Uruguay. Il Ministero ha esortato le autorità provinciali a intensificare il monitoraggio e a sensibilizzare il personale sanitario per migliorare l'individuazione di casi sospetti, ricordando che dall'inizio del 2026 sono già stati registrati 42 contagi nel Paese.