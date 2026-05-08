L'Organizzazione mondiale della Sanità tranquillizza e fa il punto sui contagi sulla Oceanwide Expeditions: 3 decessi e 8 casi. Domani la nave arriva alle Canarie e i turisti saranno rimpatriati. Si muove l'Ue: attivato il meccanismo di protezione civile, saranno fissate norme per la quarantena
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In Argentina i ministri della Salute e le autorità sanitarie nazionali si sono riuniti per coordinare un potenziamento della sorveglianza epidemiologica dell'hantavirus. Nel frattempo, salgono a tre i decessi tra gli otto casi segnalati per il focolaio sulla nave Mv Hondius, secondo il punto effettuato dall'Oms. Cinque casi sono confermati, altri tre sospetti a bordo della nave da crociera Oceanwide Expeditions. Nessun passeggero ora mostra sintomi, assicura l'operatore olandese: chi era affetto da virus "è stato fatto scendere". Ventinove passeggeri sono sbarcati in anticipo il 24 aprile nell'isola di Sant'Elena, alcuni di loro poi cercarono di raggiungere casa autonomamente. Tra questi una donna olandese, poi deceduta, che fu fatta scendere da un volo Klm: un assistente di volo entrato in contatto con lei presenta sintomi lievi. Le Canarie sono pronte ad accogliere domani la nave, poi ogni passeggero con un meccanismo di protezione sanitaria sarà rimpatriato nel suo paese.
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Argentina rafforza sorveglianza per hantavirus
I ministri della Salute delle province argentine e le autorità sanitarie nazionali si sono riuniti oggi per coordinare un potenziamento della sorveglianza epidemiologica dell'hantavirus. La misura segue il focolaio rilevato a bordo della nave da crociera MV Hondius, salpata dal porto di Ushuaia, in Terra del Fuoco, lo scorso 1 aprile. Sebbene non sia ancora possibile confermare l'origine certa del contagio, i test effettuati su un passeggero sbarcato in Sudafrica hanno identificato il ceppo "Andes". Si tratta di una variante del virus presente nel Cile meridionale e nelle province argentine di Chubut, Ri'o Negro e Neuque'n. Il Ministero della Salute ha reso noto che sono in corso ulteriori studi per determinare l'origine geografica esatta e la possibile correlazione con ceppi noti per la trasmissione da persona a persona. Durante l'incontro sono stati esaminati gli spostamenti di una coppia olandese le prime vittime del focolaio che tra la fine di novembre e l'imbarco aveva attraversato diverse zone di Argentina, Cile e Uruguay. Il Ministero ha esortato le autorità provinciali a intensificare il monitoraggio e a sensibilizzare il personale sanitario per migliorare l'individuazione di casi sospetti, ricordando che dall'inizio del 2026 sono già stati registrati 42 contagi nel Paese.