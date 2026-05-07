Secondo le autorità argentine, l'itinerario dei coniugi olandesi, morti dopo aver contratto l'hantavirus, sarebbe compatibile con un contagio avvenuto in una delle zone endemiche del ceppo andino. I due avevano infatti viaggiato tra Cile, Uruguay e Argentina prima di imbarcarsi sulla nave Mv Hondius ascolta articolo

Proseguono le indagini sul caso della coppia olandese che per prima ha mostrato i sintomi da hantavirus a bordo della nave Mv Hondius (DIRETTA), dove è scoppiato un focolaio. Secondo le autorità argentine, che indagano sulla vicenda, l'itinerario dei due passeggeri, marito e moglie, sarebbe compatibile con un contagio contratto in una delle zone endemiche del ceppo andino. I due coniugi avevano infatti viaggiato tra Cile, Uruguay e Argentina prima di imbarcarsi sulla nave da crociera.

Il viaggio della coppia olandese La coppia, marito e moglie, era arrivata in Argentina il 27 novembre 2025, si era recata in Cile e Uruguay ed era rientrata nuovamente in Argentina lo scorso 27 marzo. Successivamente, il 1° aprile, si era imbarcata sulla Mv Hondius. "Secondo quanto emerso finora sono noti il loro ingresso e la loro uscita dall'Argentina ed è stato confermato che sono arrivati nel Paese il 27 novembre dello scorso anno e hanno viaggiato in auto per 40 giorni prima di entrare in Cile il 7 gennaio di quest'anno”, si legge in una nota del ministero della Salute argentino. Una volta lì, “hanno continuato il loro viaggio in auto per altri 24 giorni”. Secondo quanto riferiscono le autorità sanitarie, l'itinerario ha incluso anche l'ingresso il 31 gennaio nella provincia di Neuquén, una delle zone endemiche del ceppo andino, e un'altra visita in Cile 12 giorni dopo. "Da lì hanno attraversato il confine con Mendoza, dove hanno iniziato un viaggio in auto di 20 giorni per raggiungere Misiones. Infine, il 13 marzo, hanno attraversato via terra il confine con l'Uruguay e il 27 marzo sono tornati nel Paese per dirigersi verso Ushuaia, da dove erano ripartiti il 1° aprile", riferisce ancora il comunicato. Ministero della Salute argentino: “Operazioni di analisi di roditori” Il ministero della Salute argentino ha poi sottolineato che "squadre tecniche dell'Istituto Malbrán si recheranno a Ushuaia per condurre operazioni di cattura e analisi di roditori nelle aree collegate agli spostamenti dei casi e per rilevare l'eventuale presenza del virus in serbatoi naturali". Per le autorità sanitarie del paese, “è importante sottolineare che, sebbene non sia confermato che l'infezione si sia verificata in Argentina, la Terra del Fuoco non ha registrato alcun caso di hantavirus da quando è iniziata la segnalazione obbligatoria dell'evento nel 1996". Leggi anche Hantavirus su crociera, ministero Salute allerta uffici di frontiera