L’Oms ha confermato l'identificazione di un nuovo caso di hantavirus in Svizzera in un passeggero della nave da crociera MV Hondius. E un'assistente di volo della Klm è stato sottoposta al test dopo aver manifestato sintomi lievi ed è stata ricoverata ad Amsterdam. L’imbarcazione, al momento, si trova al centro di un focolaio internazionale che conta otto casi complessivi, tre dei quali mortali
in evidenza
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha confermato l'identificazione di un nuovo caso di hantavirus in Svizzera in un passeggero della nave da crociera MV Hondius. Proprio in queste ore, inoltre, un'assistente di volo della Klm è stato sottoposta al test per l'hantavirus dopo aver manifestato sintomi lievi ed è stata ricoverata ad Amsterdam. L'ha dichiarato un portavoce del ministero della Salute dei Paesi Bassi.
Secondo le autorità argentine, l'itinerario dei coniugi olandesi, i primi a contrarre sintomi di hantavirus, sarebbe compatibile con un contagio avvenuto in una delle zone endemiche del ceppo andino. La coppia, deceduta a causa del virus, aveva infatti viaggiato tra Cile, Uruguay e Argentina prima di imbarcarsi sulla nave Mv Hondius.
L’imbarcazione, al momento, si trova al centro di un focolaio internazionale che conta otto casi complessivi, tre dei quali mortali.
Gli approfondimenti:
- Hantavirus su nave, si cerca fonte contagio. Ministero Salute allerta uffici di frontiera. Cosa sappiamo
- Hantavirus su nave da crociera, coppia morta aveva viaggiato tra Cile, Uruguay e Argentina
- Hantavirus, cos'è la malattia trasmessa dai topi: sintomi e cosa sapere
- Pregliasco: "Va capito il sottotipo". L'intervista
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Arrivati in Olanda i due pazienti con hantavirus fermati da scalo tecnico
Si è conclusa nella notte l'operazione sanitaria per il trasferimento ad Amsterdam di due evacuati a bordo di un aereo ambulanza, costretto a uno scalo tecnico a Las Palmas di Gran Canarie, per un guasto alla bolla protettiva di uno dei pazienti. Secondo fonti del ministero della Sanità spagnolo, i due passeggeri sono stati trasferiti con un altro aereo, diverso da quello rimasto sull'isola spagnola, e poi ripartito dalle Canarie verso Amsterdam. Il primo aereo, senza passeggeri a bordo e con il solo equipaggio, è a sua volta ripartito, facendo uno scalo tecnico a Valenzia per rifornimento, per poi proseguire con destinazione Rotterdam. Le autorità spagnole hanno precisato che tutte le operazioni si sono svolte nel rispetto dei protocolli sanitari e di sicurezza, in coordinamento con gli organismi competenti e la compagnia responsabile del trasferimento. Già ieri sera era arrivato ad Amsterdam il secondo aereo ambulanza usato per la evacuazione dell'altro dei tre pazienti sintomatici che erano sulla nave .
Hantavirus: "Test per assistente di volo Klm, ha sintomi lievi"
Un'assistente di volo della Klm è stato sottoposta al test per l'hantavirus dopo aver manifestato sintomi lievi ed è stata ricoverata ad Amsterdam. L'ha dichiarato un portavoce del ministero della Salute dei Paesi Bassi. L'assistente di volo è entrata in contatto con la donna olandese fatta scendere prima del decollo dall'aereo Klm su cui aveva cercato di imbarcarsi il 25 aprile per lasciare Johannesburg per Amsterdam. L'equipaggio, date le sue condizioni di salute, aveva rifiutato il trasporto. La donna poi morì. Le autorità sanitarie stanno contattando le persone a bordo del volo "a scopo precauzionale", ha detto Klm.
Hantavirus su nave da crociera, coppia morta viaggiò tra Cile, Uruguay e Argentina
Proseguono le indagini sul caso della coppia olandese che per prima ha mostrato i sintomi da hantavirus a bordo della nave Mv Hondius, dove è scoppiato un focolaio. Secondo le autorità argentine, che indagano sulla vicenda, l'itinerario dei due passeggeri, marito e moglie, sarebbe compatibile con un contagio contratto in una delle zone endemiche del ceppo andino. I due coniugi avevano infatti viaggiato tra Cile, Uruguay e Argentina prima di imbarcarsi sulla nave da crociera.
Hantavirus su nave da crociera, coppia morta viaggiò tra Cile, Uruguay e ArgentinaVai al contenuto
Hantavirus su crociera, ministero Salute allerta uffici di frontiera
Ogni dettaglio del viaggio della MvHondius, la nave da spedizione con passeggeri che sbarcavano su diverse isole dell'Oceano Atlantico per dedicarsi al birdwatching e ad altre attività, viene attentamente analizzato dagli esperti coordinati dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che definiscono basso il rischio a livello globale legato al focolaio ma vogliono ricostruirne la dinamica. L’obiettivo è capire l'origine delle infezioni. I casi intanto salgono a otto, con un nuovo paziente segnalato da Zurigo. E tre casi sospetti, nelle scorse ore, sono stati evacuati dalla nave verso i Paesi Bassi per essere curati. Un altro caso è stato riscontrato nelle ultime ore in Argentina, ma per ora non è riconducibile al focolaio della nave Hondius.