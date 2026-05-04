Pregliasco: "Focolaio Hantavirus monitorato, va capito il sottotipo"

Sei casi segnalati, tre decessi e almeno un contagio confermato in laboratorio. Un sospetto focolaio di Hantavirus sulla nave da crociera MV Hondius, al largo di Capo Verde, ha attivato il coordinamento internazionale dell’OMS. L’infezione, trasmessa, dai roditori, può causare gravi sindromi respiratorie. Sul caso e sui rischi reali è intervenuto a Sky TG24 Timeline il virologo Fabrizio Pregliasco