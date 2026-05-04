Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Salute e Benessere

Pregliasco: "Focolaio Hantavirus monitorato, va capito il sottotipo"

Beatrice Subissi

©Getty

Sei casi segnalati, tre decessi e almeno un contagio confermato in laboratorio. Un sospetto focolaio di Hantavirus sulla nave da crociera MV Hondius, al largo di Capo Verde, ha attivato il coordinamento internazionale dell’OMS. L’infezione, trasmessa, dai roditori, può causare gravi sindromi respiratorie. Sul caso e sui rischi reali è intervenuto a Sky TG24 Timeline il virologo Fabrizio Pregliasco

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ