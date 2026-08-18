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Quali Paesi Ue sostengono di più l'ingresso dell'Ucraina?

Gianluca De Feo

Youtrend
©Ansa

Il processo di integrazione per Kiev procede a passo serrato. La prospettiva di inserimento come Stato membro dell’Unione europea raccoglie un consenso quasi maggioritario, ma tutt’altro che uniforme. I dati più sorprendenti del sondaggio di Polling Europe emergono da alcuni dei Paesi che fin dall’inizio dell’invasione russa sono stati tra i più importanti sostenitori della causa ucraina

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