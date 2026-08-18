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Texas, perché lo stato simbolo dei repubblicani potrebbe andare ai dem

Francesco Cianfanelli

Youtrend

Con le midterm di novembre Talarico potrebbe mettere fine a un’incredibile serie di vittorie repubblicane nello Stato rosso per eccellenza (che sta cambiando volto), in un’elezione potenzialmente decisiva per il controllo del Senato. Mito e storia dei sogni dei Democratici in Texas

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