Simon Paré-Poupart: “Racconto la gioia di essere un netturbino”

Abbiamo incontrato al Festival di Internazionale l'autore del caso editoriale "Spazzatura", memoir in cui racconta vent'anni passati a raccogliere rifiuti per le strade di Montreal. Studi in psicologia e sociologia, una specializzazione post-laurea: "Mi sono serviti per capire meglio i miei colleghi, la mia professione e la società dei consumi in cui viviamo. Licenziarmi? Non ci penso per niente: amo il mio lavoro. La politica dovrebbe organizzare tour nelle discariche"