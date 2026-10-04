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Simon Paré-Poupart: “Racconto la gioia di essere un netturbino”

Ludovica Passeri

Ludovica Passeri

Abbiamo incontrato al Festival di Internazionale l'autore del caso editoriale "Spazzatura", memoir in cui racconta vent'anni passati a raccogliere rifiuti per le strade di Montreal. Studi in psicologia e sociologia, una specializzazione post-laurea: "Mi sono serviti per capire meglio i miei colleghi, la mia professione e la società dei consumi in cui viviamo. Licenziarmi? Non ci penso per niente: amo il mio lavoro. La politica dovrebbe organizzare tour nelle discariche"

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