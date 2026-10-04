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Scienze

Quando l’umanità diventa un superpotere: il CERN di Enrica Porcari

Marta Meli

Marta Meli
Cern

Da cinque anni al CERN di Ginevra, Enrica Porcari si definisce una donna fortunata, non per caso ma per determinazione. Oggi è Chief information Officer del più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle, che ci descrive come la culla dell’innovazione. Un universo dove l’umanità si fa superpotere

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