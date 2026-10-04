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Serie TV

Mobland, un oggetto strano che conferma tutta la sua forza

Gianmaria Tammaro
©Webphoto

La serie tv di Paramount+ è giunta alla seconda stagione ed è già stata confermata per una terza. Merito di una linearità narrativa che è uno strumento e non un limite e di un cast in grande spolvero guidato da Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren

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