Mondo
Ex ministro dell'Istruzione ucraino Serhiy Kvit: “La nostra cultura è sotto attacco”
Il professore che dieci anni fa guidò la riforma del sistema universitario ucraino commenta il raid contro la sede dell’Accademia delle Scienze, nel cuore di Kiev: “È stato terribile, i russi da secoli vogliono distruggere la nostra cultura”. E sulle minacce del Cremlino all’Europa: “Siamo preoccupati per i Paesi Baltici, il rischio che vengano attaccati è concreto”
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi