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Ex ministro dell'Istruzione ucraino Serhiy Kvit: “La nostra cultura è sotto attacco”

Filippo Cappelli

Filippo Cappelli

©Getty

Il professore che dieci anni fa guidò la riforma del sistema universitario ucraino commenta il raid contro la sede dell’Accademia delle Scienze, nel cuore di Kiev: “È stato terribile, i russi da secoli vogliono distruggere la nostra cultura”. E sulle minacce del Cremlino all’Europa: “Siamo preoccupati per i Paesi Baltici, il rischio che vengano attaccati è concreto”

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