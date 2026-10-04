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Spettacolo

Mariangela Sicilia: “A 14 anni cantavo Mina, la mia prima insegnante a sua insaputa”

Chiara Ribichini

Chiara Ribichini
© Ugo Carlevaro e Ewa Lang

Calabrese, tra i soprano più richiesti al mondo, ha iniziato intonando le canzoni di Mina prima di scoprire la passione (e il grande talento) per il canto lirico. L’abbiamo incontrata a Napoli, in occasione di Sky Tg24 Territori, mentre era in scena al San Carlo con "Mitridate, re di Ponto" nel ruolo di Sifare. "Mozart è un po’ come il pit stop della Formula 1, perché quando si canta una sua opera è subito molto chiaro se la voce è a posto o meno”. L’intervista

 

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