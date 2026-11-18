Microsoft, la FAA, JPMorgan, Apple, perfino la NSA: in sei giorni mezzo mondo digitale si è inceppato, e la tentazione di vederci una regia è irresistibile. Ma una regia non c'è. C'è qualcosa di più scomodo: un sistema così fragile e concentrato che basta la manutenzione ordinaria per farlo sembrare sotto assedio
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