Partner ideale e speranza nell'amore: il dating secondo la Gen Z
Nel luglio 2026, il team di Hinge, l'app di incontri pensata per essere cancellata, ha condotto un sondaggio su utenti di tutto il mondo, tra cui appartenenti alla Gen Z e Millennial alla ricerca di una relazione. Dopo aver intervistato oltre 13.000 persone, il report Gen Z D.A.T.E. ci restituisce una fotografia del mondo del dating secondo la Generazione Z: tra la pressione del "maxxing" e la ricerca del partner ideale, senza però perdere la speranza nell'amore
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