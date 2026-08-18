Da Rosie the Riveter ai billboard di Teheran: quando l'arte entra in guerra
Dalle caricature della Prima guerra mondiale ai manifesti della Seconda, da Rosie the Riveter a “Taci, il nemico ti ascolta”, la propaganda di guerra ha sempre cercato immagini capaci di colpire al primo sguardo. Oggi quella tradizione è arrivata sui giganteschi manifesti di Teheran. Che però, al contrario di un tempo, più che rivolgersi al proprio popolo sembrano voler mandare un messaggio direttamente al nemico
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