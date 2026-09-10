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Cinema

Dal manga a Venezia 83, l'universalità della storia di Look Back

Gianmaria Tammaro
Foto Lucky Red

Tratto dal fumetto di Tatsuki Fukimoto, il live action di Hirokazu Kore-eda in concorso alla Mostra del Cinema è il secondo adattamento dopo l'anime del 2024. Nel segno di una storia intima e personale capace di conquistare il pubblico sotto più forme

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