Supermedia Youtrend: la crescita di Futuro Nazionale si è fermata

La Supermedia YouTrend segnala uno stop nella crescita di Futuro Nazionale, stabile al 7,7%, mentre il Pd scende al 20,4%, minimo dalle Europee 2024. Si riduce così il vantaggio del campo largo sul centrodestra, ora di poco superiore ai due punti
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