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Cinema

L’Estranea, il film di Paolo Strippoli sull’Italia che credeva ancora nel futuro

Paolo Nizza

Paolo Nizza

In sala dall’8 ottobre e designato a rappresentare l’Italia nella corsa all’Oscar per il miglior film internazionale, L’Estranea di Paolo Strippoli è una macchina del tempo. Dal Ferragosto del 1999 alla notte dei Mondiali del 2006 il film attraversa un Paese convinto che il futuro sarebbe stato migliore: ville, sartorie, pubblicità, calcio, status e figli trasformati in progetti. Ma sotto l’euforia cresce la paura di perdere tutto. E guardando quel passato, Strippoli finisce per raccontare anche il nostro presente.

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