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Cinema

I selvaggi, il biker movie di Roger Corman torna alla Mostra del cinema di Venezia

Paolo Nizza

Paolo Nizza
©Getty

Sessant’anni dopo avere aperto la Mostra del Cinema di Venezia del 1966, I selvaggi (The Wild Angels) di Roger Corman torna al Lido in versione restaurata, nella sezione Venezia Classici. Con Peter Fonda, Nancy Sinatra, Bruce Dern e Diane Ladd, il biker movie che trasformò gli Hells Angels nei cowboy della controcultura americana anticipò Easy Rider e intercettò, tra chopper, violenza e desiderio di libertà, quegli «ideogrammi del futuro» che Joan Didion avrebbe riconosciuto sullo schermo. Un film che corre ancora

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