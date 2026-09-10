Sessant’anni dopo avere aperto la Mostra del Cinema di Venezia del 1966, I selvaggi (The Wild Angels) di Roger Corman torna al Lido in versione restaurata, nella sezione Venezia Classici. Con Peter Fonda, Nancy Sinatra, Bruce Dern e Diane Ladd, il biker movie che trasformò gli Hells Angels nei cowboy della controcultura americana anticipò Easy Rider e intercettò, tra chopper, violenza e desiderio di libertà, quegli «ideogrammi del futuro» che Joan Didion avrebbe riconosciuto sullo schermo. Un film che corre ancora