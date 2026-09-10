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Tecnologia

Il pieghevole che Apple non poteva più rimandare (e il suo conto salato)

Daniele Semeraro

Con il nuovo foldable iPhone Duo Cupertino entra in un mercato che altri presidiano già da diversi anni. Lo smartphone è certamente molto interessante ma impone alcune rinunce. E, soprattutto, arriva mentre l’iPhone “base” sparisce dai radar, almeno fino alla prossima primavera. Alcune riflessioni a 24 ore dall’evento Apple del 9 settembre

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