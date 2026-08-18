Chirurgia estetica e social: dov'è il confine tra desiderio e realtà?

Gli interventi estetici sono in piena crescita: nel 2024 nel mondo sono state eseguite circa 38 milioni di procedure, oltre il 40% in più rispetto al 2020. Ma nell’era dei social è facile confondere un’immagine con un percorso medico. Il professor Emanuele Bartoletti avverte: "Il 'prima e dopo' mostrato sui social banalizza gli interventi - che hanno sempre dei rischi - e devono essere eseguiti solo quando c’è una reale indicazione. Il medico estetico non si sceglie su Instagram"