Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Laos, soccorritori: “Trovate vive 5 delle 7 persone intrappolate in una grotta”

Mondo
©Ansa

I soccorritori hanno confermato il ritrovamento e hanno spiegato che le persone recuperate sono vive e salve. Proseguono intanto le ricerche delle altre due persone ancora disperse

ascolta articolo

Cinque delle sette persone rimaste intrappolate una settimana fa in una grotta nel Laos sono state trovate vive. Lo hanno riferito i soccorritori. Proseguono le ricerche delle altre due persone ancora disperse. Secondo alcuni media, tra cui la Bbc, il gruppo si sarebbe addentrato nella grotta "in cerca d'oro e di animali selvatici", ma non sarebbe più riuscito a uscire perché "la pioggia e le frane" nel frattempo ne avevano bloccato l'ingresso. La caverna si trova nella provincia di Xaisomboun e secondo i giornali a lanciare l'allarme sarebbe stato un membro del gruppo riuscito a uscire dalla grotta. 

This handout image released by Metta Tham Rescue Kalasin on May 26, 2026 shows rescue workers inside a cave in Xaisomboun province. Five of seven people trapped in a flooded cave for a week in Laos were found alive on May 27, Laotian and Thai rescuers said. (Photo by Handout / Metta Tham Rescue Kalasin / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Metta Tham Rescue Kalasin" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
LAOS-CAVE-RESCUE - ©Ansa

Le ricerche proseguono 

"Abbiamo trovato cinque persone vive e salve. Stiamo ancora cercando due persone", ha comunicato il gruppo di soccorso laotiano Rescue Volunteer for People in un post sui social media. "Alle 16.30 abbiamo trovato il nostro obiettivo. Abbiamo trovato cinque persone. Stiamo cercando le altre due", ha aggiunto il soccorritore thailandese Kengkach Bangkawong. Nelle operazioni sono coinvolti anche degli esperti di soccorso speleologico che nel 2018 avevano preso parte alla spedizione per salvare 12 ragazzini e il loro allenatore di calcio in una grotta nel nord della Thailandia, ha fatto sapere l'Afp. 

Leggi anche

Laos, traffico di animali: salvati due cuccioli di orso
FOTOGALLERY

Dan Europe

1/10
Mondo

Maldive, le foto della missione di recupero dei sub dentro la grotta

La società Dan Europe ha pubblicato le foto che documentano la missione dei sub-speolelogi finlandesi Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist. I tre sono stati impegnati per quattro giorni nel recupero dei corpi dei sub italiani ma anche nelle successive operazioni di bonifica dell'area

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Guerra Ucraina, attacco con droni a Chernihiv: udite esplosioni. LIVE

live Mondo

Nella notte le forze armate russe hanno lanciato un attacco sulla città dell'Ucraina...

Iran, accordo lontano. Pasdaran: basse possibilità che guerra riprenda

live Mondo

Si riaccende pericolosamente la tensione in Medioriente. Dopo la pioggia di droni verso il nord...

Pedro Sanchez a Roma, incontro con papa Leone XIV in Vaticano

Mondo

L’incontro a pochi giorni dal viaggio apostolico di papa Prevost in Spagna e Canarie dal 6 al 12...

Madrid, media: "Guardia Civil nella sede del Partito Socialista"

Mondo

L’operazione, secondo quanto riportato da diversi media spagnoli, è stata disposta dall’autorità...

Flotilla, arrivati in Italia gli attivisti della carovana di terra

Mondo

Il gruppo, atterrato poco dopo le 9.30 all'aeroporto di Fiumicino, era stato attaccato lunedì...

Mondo: I più letti