I soccorritori hanno confermato il ritrovamento e hanno spiegato che le persone recuperate sono vive e salve. Proseguono intanto le ricerche delle altre due persone ancora disperse

Cinque delle sette persone rimaste intrappolate una settimana fa in una grotta nel Laos sono state trovate vive. Lo hanno riferito i soccorritori. Proseguono le ricerche delle altre due persone ancora disperse. Secondo alcuni media, tra cui la Bbc, il gruppo si sarebbe addentrato nella grotta "in cerca d'oro e di animali selvatici", ma non sarebbe più riuscito a uscire perché "la pioggia e le frane" nel frattempo ne avevano bloccato l'ingresso. La caverna si trova nella provincia di Xaisomboun e secondo i giornali a lanciare l'allarme sarebbe stato un membro del gruppo riuscito a uscire dalla grotta.

Le ricerche proseguono

"Abbiamo trovato cinque persone vive e salve. Stiamo ancora cercando due persone", ha comunicato il gruppo di soccorso laotiano Rescue Volunteer for People in un post sui social media. "Alle 16.30 abbiamo trovato il nostro obiettivo. Abbiamo trovato cinque persone. Stiamo cercando le altre due", ha aggiunto il soccorritore thailandese Kengkach Bangkawong. Nelle operazioni sono coinvolti anche degli esperti di soccorso speleologico che nel 2018 avevano preso parte alla spedizione per salvare 12 ragazzini e il loro allenatore di calcio in una grotta nel nord della Thailandia, ha fatto sapere l'Afp.