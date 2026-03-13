Laos, traffico di animali: salvati due cuccioli di orso

Due cuccioli di orso lunare asiatico, di appena due mesi e meno di tre chili ciascuno, sono stati salvati mercoledì in Laos dal traffico illegale di animali. A intervenire "Free the Bears", Ong che in 30 anni ha salvato oltre mille orsi nel Sudest asiatico.
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