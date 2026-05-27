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Europa, caldo estremo a maggio: record in Francia e UK

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Un'ondata di caldo anomala ha colpito l'Europa, con temperature record registrate in Gran Bretagna e Francia. Il 25 maggio è diventato il giorno più caldo di maggio mai registrato in Gran Bretagna, con temperature vicine ai 35°C. Secondo la ministra dell'Energia Maud Bregeon, in Francia sette persone sono morte a causa delle temperature elevate. "Temperature così alte sono estreme per qualsiasi periodo dell'anno", ha detto una ricercatrice dell'Imperial College.

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