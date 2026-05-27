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Lettonia rafforza le difese anti-droni ai confini

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La Lettonia ha annunciato il rafforzamento delle difese anti-drone ai confini con Russia e Bielorussia dopo recenti episodi di sconfinamento di velivoli senza pilota. L’esercito lettone prevede di schierare squadre mobili dotate di droni intercettori capaci di neutralizzare minacce aeree entro un raggio di 10 chilometri.

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